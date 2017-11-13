Израиль развернул ПРО после угроз палестинских боевиков

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя – РИА Новости. Израильские военные развернули противоракетные батареи в густонаселенной центральной части страны, обвинив палестинских боевиков в подготовке акции возмездия за гибель дюжины соратников.
"Это действительно так. Они размещены в центре страны", — сказала РИА Новости сотрудница армейской пресс-службы, подтвердив сообщения местных СМИ о развертывании комплексов ПРО "Железный купол".
Ранее военные предупредили, что любая атака со стороны "Исламского джихада*", который они обвиняют в связях с Ираном и Сирией, получит "жесткий и решительный" отпор.
*Запрещенная в России террористическая органзация