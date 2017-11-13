Галь Гадот может отказаться от роли Чудо-женщины из-за секс-скандала

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Актриса Галь Гадот планирует отказаться от съемок во второй части фильма "Чудо-женщина", если студия Warner Bros. не прекратит сотрудничество с компанией режиссера Бретта Рэтнера RatPac-Dune Entertainment, сообщает издание Page Six со ссылкой на источник в Голливуде.

В начале ноября несколько актрис обвинили Рэтнера в домогательствах и сексуальном насилии. В Warner Bros. заявили, что разорвут партнерство с продюсером после 2018 года, однако Гадот потребовала, чтобы киноконцерн расторг договор уже сейчас и выкупил у RatPac-Dune Entertainment долю в франшизе. В противном случае исполнительница главной роли угрожает покинуть проект.

"Она непреклонна и не изменит своим принципам. Она отлично знает, что таких, как Рэтнер, лучше всего наказывать звонкой монетой", — разъяснил позицию Гадот источник.

Ранее в Warner Bros. сообщили, что выход второй части "Чудо-женщины" запланирован на декабрь 2019 года