США выдавливают из инфополя СМИ с иной точкой зрения, заявил Железняк

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. США выдавливают из информационного поля СМИ с точкой зрения, не совпадающей с мнением американских русофобов, сказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя регистрацию RT America в качестве иностранного агента в США.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее в понедельник сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США. RT America регистрируется по Закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France-24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в качестве иностранного агента.

"США демонстрируют полное пренебрежение свободой слова и на глазах мировой общественности, бесцеремонно выдавливают из информационного поля средства массовой информации, транслирующие точку зрения, не совпадающую с мнением оголтелых американских русофобов", — сказал РИА Новости Железняк.

Он отметил, что "помешанные на борьбе с "российской угрозой" деятели продолжают свой антироссийский поход, готовые растоптать основы демократии и смести на своём пути все, включая собственного президента, продолжая настаивать на выдуманных связях (Дональда) Трампа с Россией".

"Их абсолютно не смущает полное отсутствие доказательств вмешательства России и российских СМИ в американскую политическую жизнь", — добавил парламентарий.