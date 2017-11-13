Меры США в отношении RT нарушают американскую конституцию, заявил Железняк

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Власти США грубо нарушили основополагающие нормы собственной конституции, вынудив телеканал RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Власти США в своей русофобской паранойе грубо нарушили основополагающие нормы собственной конституции, вынудив Russia Today зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Беспрецедентное необоснованное давление на российские СМИ в США не останется без ответа с нашей стороны. Мы будем вынуждены пойти на принятие ответных мер в отношении американских информационных ресурсов, действующих в России", — сказал РИА Новости Железняк.

Он отметил, что в самые ближайшие дни будут приняты соответствующие поправки в законодательство, которые предусматривают зеркальные меры в отношении американских медиа в связи с притеснением российских СМИ в США.

"Поправки будут внесены в том числе в закон о СМИ, где будут указаны критерии для отнесения компаний к иностранным агентам, к которым будут применяться те же меры, что и к НКО-иноагентам", — пояснил парламентарий. Перечень медиакомпаний, подпадающих под соответствующие критерии, будет определять компетентный орган исполнительной власти, добавил депутат.

"Наша страна всегда будет защищать свои национальные интересы и права россиян, при этом мы категорически против незаконного давления и санкций, каких бы сфер жизни общества они ни касались. Поэтому все возможные претензии со стороны зарубежных медиа, которые могут попасть в российский список иноагентов, им следует адресовать Вашингтону", — заключил Железняк.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян ранее в понедельник сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию минюста страны. RT America регистрируется по Закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France-24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в качестве иностранного агента.