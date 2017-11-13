ТАЛЛИН, 13 ноя ─ РИА Новости, Николай Адашкевич. Посол России в Таллине Александр Петров выразил удивление заявлением властей Эстонии, что задержанный в Нарве по подозрению в подготовке киберпреступлений россиянин Алексей Васильев якобы является "агентом ФСБ".

Прокуратура и полиция безопасности Эстонии (КАПО) 7 ноября сообщили о задержании на пограничном пункте в Нарве выезжавшего из страны гражданина России Васильева, которого подозревают в подготовке киберпреступлений. Суд позже санкционировал его арест. В официально заявлении говорилось, что он является "агентом ФСБ".

"Меня лично удивила скоропалительность озвученной публично версии, о том, что задержан "агент ФСБ России". Откуда это идет? Парню 20 лет, студент, учится здесь, в Эстонии. В конце концов, есть такое понятие, как презумпция невиновности. И вот сразу же, в первый день ареста озвучивать эту версию. Я расцениваю это как попытку создать общественное мнение, что задержан агент ФСБ и т.д. и т.п. С этим я никак не могу согласиться", — заявил Петров на пресс-конференции в Таллине.

По данным посольства, Васильев учится в Вирумааском колледже Таллинского технического университета, расположенном в городе Кохтла-Ярве, по специальности "автоматизация технологических процессов". Каждые выходные он ездил домой в российский Кингисепп, где живет его мать.

В отношении Васильева возбудили уголовное дело по статьям "ненасильственные действия иностранца, направленные против Эстонской республики" и "подготовка компьютерного преступления". В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.