Замглавы МИД обсудил с делегацией ФАТХ палестино-израильское урегулирование

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с делегацией руководства палестинского движения ФАТХ в лице исполнительного секретаря ЦК Джимбрилем Раджуба и члена ЦК Хусейна Шейха вопросы палестино-израильского урегулирования и продвижения политического процесса.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике палестино-израильского урегулирования, а также положению дел на палестинских территориях с акцентом на задачу преодоления внутрипалестинского раскола с учетом произошедших на этом треке в последнее время заметных позитивных сдвигов", — говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшейся в понедельник встречи.

В министерстве отметили, что с российской стороны была "подтверждена принципиальная линия в пользу выполнения всех межпалестинских договоренностей с целью достижения подлинного единства на политической платформе Организации освобождения Палестины и существенного улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа".

"Такое развитие призвано способствовать выходу ближневосточного мирного процесса из нынешнего тупика и налаживанию конструктивных палестино-израильских переговоров на известной международно-правовой основе", — подчеркнули в МИД.