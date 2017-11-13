ГПУ подозревает одного из лидеров партии Саакашвили в неуплате налогов

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины подозревает одного из лидеров "Движения новых сил", депутата парламента Украины Юрия Деревянко в неуплате в 2015 году более 2 миллионов долларов налогов, рассказал РИА Новости сам Деревянко в понедельник.

"Движение новых сил" экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили является одним из организаторов акции протеста у Верховной рады Украины, которая началась 17 октября. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда.

"Сегодня состоялся допрос в ГП Украины и перед допросом мне начальник отдела и инспектор Государственной фискальной службы (ГФС) вручили акт налоговой проверки, и я выяснил несколько интересных вещей относительно этого дела… В 2015 году я якобы не указал доход 289 миллионов гривен (почти 11 миллионов долларов) и, соответственно, с этого дохода я якобы не уплатил 62 миллиона гривен (более 2 миллионов долларов) налогов… Мне следователь перед допросом сказал, если вы хотите уплатить налоги, которые вы возможно не заплатили, то мы дело закроем", — заявил Деревянко.

По его словам, основанием для возбуждения уголовного дела было обращение депутата от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Ивана Винника в ГП Украины о неуплате Деревянко налогов. Депутат подчеркнул, что ежегодно, начиная с 1999 года, сдает декларации, в которых указаны его доходы, имущество и суммы уплаты налогов.

Деревянко намерен в течение пяти дней подать опровержение в ГФС, и если обвинения не будут сняты, готов обратиться в суд.