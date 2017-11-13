Число жертв землетрясения в Иране возросло до 445

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число жертв мощного землетрясения на западе Ирана выросло до 445, еще около 7,1 тысячи человек были ранены, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на официальные данные.

Ранее сообщалось о 407 погибших и 6,7 тысячи пострадавших.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.