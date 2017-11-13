Актриса Быстрицкая попала в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Советская и российская актриса Элина Быстрицкая попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Как сообщается на сайте, Быстрицкую внесли в базу данных по обвинению в "открытой поддержке агрессивной политики России, манипулированию общественно значимой информацией".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.