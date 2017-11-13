Мадрид не нашел доказательств "российского вмешательства" в Каталонии

МАДРИД, 13 ноя – РИА Новости. Глава МИД Испании Альфонсо Дастис признался, что нет свидетельств причастности Москвы к "подозрительному интернет-трафику", касающемуся событий в Каталонии.

"Но мы знаем, откуда идет этот трафик, он связан с сетями, чьи точки распространения находятся в России, этой информацией мы поделились с российскими властями", — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с главами МИД стран ЕС. Видео разместили на сайте Еврокомиссии

Министр сообщил, что 50% подозрительного трафика шло из России, 30% — из Венесуэлы. Дастис заявил, что из всех аккаунтов, которые запустили в связи с референдумом в Каталонии, только три процента были настоящими. По его словам, остальные — фальшивые; их создали, чтобы распространять "неточную информацию". При этом он не смог сказать, сколько их было всего.

Министр признал, что подобные сообщения в соцсетях сами по себе не могли повлиять на общественное мнение в той или иной стране. Но, по его словам, "надо быть внимательным к подобным проявлениям", цель которых — "усилить дезинформацию и манипулирование".

Как заявила ранее министр обороны страны Мария Долорес де Коспедаль, испанское правительство уверено, что "пропаганда" о каталонском кризисе распространялась в интернете с территорий России и Венесуэлы, однако не знает, кто за ней стоит. Она также сообщила, что эта информация "находится на стадии анализа".

В последние недели ряд испанских СМИ, в частности газета El País, опубликовали серию материалов, в которых некоторые российские средства массовой информации, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, обвинили в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких "аккаунтов в соцсетях для распространения негативного имиджа Испании". Кроме того, испанские СМИ также заявили о поддержке сторонников независимости некими "русскими хакерами".

Посольство России в Испании ранее осудило утверждения в испанских СМИ о якобы наличии "руки России в Каталонии". Российские власти, в том числе Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают каталонский кризис исключительно внутренним делом Испании, который должен разрешаться в соответствии с испанской конституцией.