Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Иране и Ираке

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил президенту Ирана Хасану Роухани и премьеру Ирака Хайдару Абади телеграммы соболезнования в связи с многочисленными жертвами и разрушениями после землетрясения, сообщается на сайте правительства России.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.

По последним данным, в результате землетрясения на западе Ирана погибли 407 человек, еще порядка 6,7 тысячи человек пострадали. В Ираке, по данным Минздрава, погибли семь человек и 535 пострадали. По данным Красного полумесяца Ирака, жертвами в стране стали восемь человек.

"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично позвольте выразить искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами и разрушениями в результате землетрясения на западе Ирана. Просил бы передать слова поддержки и сочувствия близким погибших, а также пожелания выздоровления всем раненым и пострадавшим", — говорится в телеграмме Медведева, отправленной Роухани.

"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с жертвами и разрушениями, причиной которых стало землетрясение на севере Ирака. Желаю скорейшего преодоления последствий этого стихийного бедствия", — говорится в телеграмме Медведева Абади.