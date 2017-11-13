Евросоюз не рассматривает возможность применения новых санкций против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз не рассматривает возможность применения каких-либо новых санкций против Ирана, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы это не обсуждали ни сегодня, ни на прошлой неделе, и не предусматриваем никаких дискуссий также в будущем о новых санкциях ЕС в отношении Ирана", — сказала Могерини, отвечая на вопрос журналиста, намерен ли ЕС последовать примеру США.

США в конце октября ввели санкции в отношении 41 физического лица и компаний, включая военно-воздушное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как уточняется в опубликованных документах американского правительства, данные санкции вводятся в рамках работы США по противодействию распространению оружия массового поражения.