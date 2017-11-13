МИД России решительно осудил подрыв нефтепровода в Бахрейне

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Москва решительно осуждает любые террористические акты, направленные, в том числе, против объектов гражданской инфраструктуры, говорится в заявлении МИД РФ в связи с подрывом трубопровода в Бахрейне.

Как сообщило ранее МВД Бахрейна, нефтепровод из Саудовской Аравии в Бахрейн был подорван в пятницу в результате "экстремистских действий". Возникший на нефтепроводе пожар удалось быстро потушить, избежав жертв. Глава МИД Бахрейна Халед Аль Халифа в записи в микроблоге в Twitter обвинил в подрыве нефтепровода Иран, который якобы "хочет подорвать безопасность Бахрейна и нанести удар по рынку углеводородов". Иран в воскресенье отверг обвинения, назвав их абсурдными и безосновательными.

"В связи с подрывом нефтепровода на Бахрейне, подтверждаем принципиальную позицию России решительного неприятия любых террористических актов, в том числе направленных против объектов гражданской инфраструктуры", — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.