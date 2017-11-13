Могерини отказалась комментировать "влияние" России на ситуацию в Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отказалась комментировать сообщения о влиянии, якобы оказываемом на ситуацию вокруг испанской Каталонии из России.

"Я не буду комментировать это. Мы обсудили наши стратегические коммуникации в целом, разные вопросы и области в нашей работе, я не буду комментировать этот вопрос", — сказала Могерини журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявления о возможном влиянии на ситуацию с Каталонией из России.

В последние недели ряд испанских СМИ, в частности, газета El País, опубликовал серию материалов, в которых некоторые российские средства массовой информации, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, обвиняются в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании". Кроме того, испанские СМИ также заявляют о поддержке сепаратистов некими "русскими хакерами".

Посольство России в Испании ранее в своем заявлении осудило утверждения в испанских СМИ о якобы наличии "руки России в Каталонии". Российские власти, в том числе президент страны Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают каталонский кризис исключительно внутренним делом Испании, который должен разрешаться в соответствии с испанской конституцией.