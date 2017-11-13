В Латвии могут ужесточить ограничения в отношении русского языка

РИГА, 13 ноя – РИА Новости. Национальное объединение "Все — Латвии", входящее в состав правительства республики, предложило Сейму внести поправки к закону о труде, предусматривающие, что работник при выполнении обязанностей имеет право общаться с жителями Латвии только на государственном (латышском) языке.
"То, что работодатель запрещает работнику быть граждански ответственным и говорить с людьми на латышском языке, унизительно. Если депутаты поддержат предложенные нами поправки, то у каждого работника в сфере обслуживания будет неотъемлемое право отвечать жителям Латвии на латышском языке", — говорится в сообщении для СМИ, подписанном сопредседателем объединения Райвисом Дзинтарсом.
В краях и малых городах Латвии доля латышей составляет 75%, и нет необходимости знать и использовать русский язык. Таким образом, в крупных городах большинство не говорящих по-русски не могут работать на многих частных предприятиях и в госучреждениях, если в соответствующем регионе русскоговорящих клиентов очень много, считают в объединении. В результате к требованиям рынка труда лучше приспособлены школы с русским языком образования, где обучают русскому, английскому и латышскому. В латышских школах в первую очередь изучаются английский и немецкий языки, а затем русский. Это одна из причин отъезда людей из Латвии в Англию, Германию, Ирландию, убеждены в политсиле.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным для 40% населения страны, имеет статус иностранного.