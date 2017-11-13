Мистический замок с "дурной" славой ждет реставрации в Каире

КАИР, 13 ноя — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Каждый, кто едет из международного аэропорта Каира в центр города, может увидеть на своем пути в районе Гелиополис красивое, но несколько странное и не вписывающееся в каирский пейзаж здание с огромной территорией, окруженной кованой оградой. Оно тщательно охраняется полицией, однако имеет заброшенный и нежилой вид. Пустые темные глазницы окон здания пугают приезжих и местных жителей, которые многие годы рассказывают о нем самые невероятные и даже леденящие кровь легенды.
Это здание, больше известное в наши дни как "замок Барона", было построено более ста лет назад по заказу бельгийского барона и крупного предпринимателя Эдуарда Эмпейна. Оно непривычно выбивается из разместившихся вокруг роскошных арабских и лаконичных европейских вилл Гелиополиса своей особенной архитектурой и обособленным расположением, и вызывает противоречивые ощущения открытости, забвения и тайны.
Современные власти Египта после нескольких неудачных попыток все-таки нашли средства на это уникальное строение и приняли решение восстановить замок и вернуть ему роль жемчужины Гелиополиса и всего Каира.
Дом, который построил барон
Именно барону Эмпейну, за плечами которого в начале XX века уже было участие в строительстве парижского метро, поручили возвести новый фешенебельный район в пригороде исторического Каира, который получил название Гелиополис — "Город солнца".
И действительно, замок скорее напоминает буддийский храм, нежели жилой дом.
По словам Рихана, есть информация, что барон, находясь по делам в Индии, серьезно заболел, а вылечиться смог только благодаря индийским народным лекарям. В благодарность своим спасителям он якобы и возвел позднее этот замок в египетской столице.
Строение было спроектировано таким образом, что в дневное время солнечный свет попадал во все жилые помещения. "Но многие на полном серьезе рассказывали, что часть замка крутится вокруг своей оси, следуя за солнцем", — смеется эксперт.
Сам барон умер на родине в Бельгии, но, согласно завещанию, похоронен в Египте в основанной им церкви в Гелиополисе, находящейся недалеко от замка.
Сатанисты и привидения
Как рассказал РИА Новости один из коренных жителей Гелиополиса, в конце 90-х годов в египетских СМИ обсуждалась невероятная история: выяснилось, что заброшенный замок барона облюбовали египетские сатанисты, которые проводили в нем по ночам свои жуткие обряды. Поговаривали даже, что в здании было совершено ритуальное убийство и полиция Египта занималась расследованием "дела Сатаны". "Для Египта с подавляющим большинством верующего населения — мусульман и христиан — эта новость была возмутительной. Жители писали жалобы, мы хотели, чтобы нас защитили от всего этого. Тогда и появилась усиленная охрана вокруг замка, сейчас туда уже так просто не попадешь", — рассказал местный житель.
Египетский хоррор, летающие вещи и депрессия
Недавно замок стал декорацией для первого египетского хоррора — "Запретная зона". Как вспоминает помощник режиссера и сценарист фильма Адиль Абдель Раззак, во время съемок на площадке происходили странные вещи, а после завершения работы вся съемочная группа впала в необъяснимую депрессию.
По словам Абдель Раззака, позднее, во время монтажа звука, на записи были обнаружены непонятные звуки. "Специалисты, к которым мы обращались, не смогли определить, что это за звуки и каково их происхождение", — пояснил собеседник агентства.
Он также добавил, что после работы в замке "многие из съемочной группы впали в необъяснимую депрессию, вероятно, из-за отрицательной энергетики в этом здании. Но нам удалось с этим справиться и вернуть людей к нормальной жизни".
"Внутри замок достаточно прост. Хотя убранство отражает все пристрастия барона, который много путешествовал. Здесь и индийские скульптуры и французский стиль просматривается. Но проблема в том, что он уже много десятилетий заброшен, не проводились какие-либо реставрационные работы", — заключил Абдель Раззак.
Новая точка на туристической карте Каира
Несмотря на запущенность, замок барона привлекает внимание не только любителей хорроров. Необъяснимую тягу к замку в последние годы разделяют и арабские музыкальные звезды, считающие большим успехом организовать концерт на фоне этого мистического здания. В прилегающем к замку сквере выступили уже практически все наиболее известные египетские и арабские поп-идолы, которые музыкой должны бы были распугать большую часть обитающих в замке привидений.
В ожидании завершения реставрационных работ уже три инвестиционные компании внесли свои предложения по поводу использования замка и прилегающей территории. Эти предложения в настоящее время изучаются Министерством по делам древностей, которое и определит дальнейшую судьбу замка барона Эмпейна.