Мистический замок с "дурной" славой ждет реставрации в Каире

КАИР, 13 ноя — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Каждый, кто едет из международного аэропорта Каира в центр города, может увидеть на своем пути в районе Гелиополис красивое, но несколько странное и не вписывающееся в каирский пейзаж здание с огромной территорией, окруженной кованой оградой. Оно тщательно охраняется полицией, однако имеет заброшенный и нежилой вид. Пустые темные глазницы окон здания пугают приезжих и местных жителей, которые многие годы рассказывают о нем самые невероятные и даже леденящие кровь легенды.

Это здание, больше известное в наши дни как "замок Барона", было построено более ста лет назад по заказу бельгийского барона и крупного предпринимателя Эдуарда Эмпейна. Оно непривычно выбивается из разместившихся вокруг роскошных арабских и лаконичных европейских вилл Гелиополиса своей особенной архитектурой и обособленным расположением, и вызывает противоречивые ощущения открытости, забвения и тайны.

Современные власти Египта после нескольких неудачных попыток все-таки нашли средства на это уникальное строение и приняли решение восстановить замок и вернуть ему роль жемчужины Гелиополиса и всего Каира.

Дом, который построил барон

Именно барону Эмпейну, за плечами которого в начале XX века уже было участие в строительстве парижского метро, поручили возвести новый фешенебельный район в пригороде исторического Каира, который получил название Гелиополис — "Город солнца".

Пригород был построен: светлый и просторный, с по-европейски широкими и прямыми улицами и утопающими в зелени виллами и бунгало. Для строительства собственного дома в Гелиополисе барон Эмпейн нанял видных французских архитекторов того времени: Александра Марселя и Жоржа Луи Клода. Однако вдохновение хозяин явно черпал в другой части мира — в Камбодже и Индии. "Барон симпатизировал буддистам. Поэтому стены замка украшают барельефы, изображающие божества индуистского пантеона — Будду, Шеву и Брахму", — рассказал РИА Новости эксперт по древностям, директор египетского Центра исследований древности и просвещения Абдель Рахим Рихан.

И действительно, замок скорее напоминает буддийский храм, нежели жилой дом.

По словам Рихана, есть информация, что барон, находясь по делам в Индии, серьезно заболел, а вылечиться смог только благодаря индийским народным лекарям. В благодарность своим спасителям он якобы и возвел позднее этот замок в египетской столице.

Строение было спроектировано таким образом, что в дневное время солнечный свет попадал во все жилые помещения. "Но многие на полном серьезе рассказывали, что часть замка крутится вокруг своей оси, следуя за солнцем", — смеется эксперт.

Возведенный удачливым в делах бароном замок не принес ему счастья личного. В доме трагически в результате несчастного случая скончалась его дочь, а по некоторым данным, там же погибла и родная сестра.

Сам барон умер на родине в Бельгии, но, согласно завещанию, похоронен в Египте в основанной им церкви в Гелиополисе, находящейся недалеко от замка.

Сатанисты и привидения

Как рассказал РИА Новости один из коренных жителей Гелиополиса, в конце 90-х годов в египетских СМИ обсуждалась невероятная история: выяснилось, что заброшенный замок барона облюбовали египетские сатанисты, которые проводили в нем по ночам свои жуткие обряды. Поговаривали даже, что в здании было совершено ритуальное убийство и полиция Египта занималась расследованием "дела Сатаны". "Для Египта с подавляющим большинством верующего населения — мусульман и христиан — эта новость была возмутительной. Жители писали жалобы, мы хотели, чтобы нас защитили от всего этого. Тогда и появилась усиленная охрана вокруг замка, сейчас туда уже так просто не попадешь", — рассказал местный житель.

Египетский хоррор, летающие вещи и депрессия

А вот что писало о замке популярное египетское издание "Аль-Ахрам": "Среди жителей соседних домов ходили самые невероятные слухи: башня, которая крутится вокруг своей оси, следуя за солнцем; длинный подземный тоннель, который связывает замок с христианским храмом в другом районе города; стены, которые кровоточат, скорбя о погибшей сестре и дочери владельца замка, а может, о духе девушки, якобы совершившей здесь самоубийство. А привидения, которые, согласно рассказам, живут в замке, и вовсе наводили на окрестности ужас".

Недавно замок стал декорацией для первого египетского хоррора — "Запретная зона". Как вспоминает помощник режиссера и сценарист фильма Адиль Абдель Раззак, во время съемок на площадке происходили странные вещи, а после завершения работы вся съемочная группа впала в необъяснимую депрессию.

"Во время съемок в замке происходили странные вещи, но, возможно, так всегда бывает, когда приходишь в давно заброшенный дом. Но мы не сбрасывали со счетов и все те истории, которые рассказывали о его необычных обитателях. К примеру, во время работы мы оставляли сумки в одной комнате, а съемки проходили в другой. И вот когда вернулись за сумками, то не обнаружили их на том месте, где оставили. Они по непонятным причинам оказались в помещении на этаж ниже. При этом у нас была малочисленная съемочная группа и все находились постоянно на виду", — рассказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Абдель Раззака, позднее, во время монтажа звука, на записи были обнаружены непонятные звуки. "Специалисты, к которым мы обращались, не смогли определить, что это за звуки и каково их происхождение", — пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что после работы в замке "многие из съемочной группы впали в необъяснимую депрессию, вероятно, из-за отрицательной энергетики в этом здании. Но нам удалось с этим справиться и вернуть людей к нормальной жизни".

Помощник режиссера добавил, что ощущения от мистических событий, происходящих в замке, усиливаются его заброшенностью и многолетним забвением: "Это же уникальный замок, который вобрал в себя самые разные культуры. К тому же о нем рассказывают много очень странных вещей, захватывающие истории о его обитателях. Все мы любим такие необычные истории, связанные с потусторонним миром. Конечно, часть этих историй — легенды, но есть и вполне правдивые".

"Внутри замок достаточно прост. Хотя убранство отражает все пристрастия барона, который много путешествовал. Здесь и индийские скульптуры и французский стиль просматривается. Но проблема в том, что он уже много десятилетий заброшен, не проводились какие-либо реставрационные работы", — заключил Абдель Раззак.

Новая точка на туристической карте Каира

Несмотря на запущенность, замок барона привлекает внимание не только любителей хорроров. Необъяснимую тягу к замку в последние годы разделяют и арабские музыкальные звезды, считающие большим успехом организовать концерт на фоне этого мистического здания. В прилегающем к замку сквере выступили уже практически все наиболее известные египетские и арабские поп-идолы, которые музыкой должны бы были распугать большую часть обитающих в замке привидений.

Министерство культуры Египта в привидения тоже не верит и обещает отреставрировать замок за 114 миллионов египетских фунтов (около 6,5 миллиона долларов США) и за полтора года. "Цель проекта — восстановить замок, сохранив архитектуру этого уникального здания, его памятники и прилегающую территорию", — рассказал РИА Новости эксперт по древностям Абдель Рахим Рихан. По его мнению, после реставрации замок барона вполне может стать новой точкой на туристической карте Каира и способствовать привлечению туристов из Индии и других стран Азиатского региона и всего мира.

В ожидании завершения реставрационных работ уже три инвестиционные компании внесли свои предложения по поводу использования замка и прилегающей территории. Эти предложения в настоящее время изучаются Министерством по делам древностей, которое и определит дальнейшую судьбу замка барона Эмпейна.