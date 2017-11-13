МАНИЛА, 13 ноя – РИА Новости. Россия и Филиппины приняли ряд совместных документов по итогам переговоров президента Родриго Дутерте и премьер-министра РФ Дмитрий Медведева, в том числе, подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также договор о выдаче.
Кроме того, подписан меморандум о развитии сотрудничества в области транспорта, меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по интеллектуальной собственности и ведомством республики Филиппины по интеллектуальной собственности, меморандум о взаимопонимании между министерством образования и науки РФ и комиссией по высшему образованию Филиппин о сотрудничестве в сфере высшего образования.
Также подписан меморандум о взаимопонимании между министерством связи и массовых коммуникаций РФ и управлением президента Филиппин по связям с общественностью о сотрудничестве в области массовых коммуникаций.
Документы подписаны в присутствии Дутерте и Медведева.
Кроме того, в рамках российско-филиппинских переговоров глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова и председатель комиссии по аудиту Филипинн Михаэль Агинальдо подписали соглашение о сотрудничестве.