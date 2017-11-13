Дмитрий Медведев и президент Филиппин Родриго Дутерте на церемонии подписания документов по итогам встречи саммита АСЕАН. 13 ноября 2017

Дмитрий Медведев и президент Филиппин Родриго Дутерте на церемонии подписания документов по итогам встречи саммита АСЕАН. 13 ноября 2017

МАНИЛА, 13 ноя – РИА Новости. Россия и Филиппины приняли ряд совместных документов по итогам переговоров президента Родриго Дутерте и премьер-министра РФ Дмитрий Медведева, в том числе, подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также договор о выдаче.

Кроме того, подписан меморандум о развитии сотрудничества в области транспорта, меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой по интеллектуальной собственности и ведомством республики Филиппины по интеллектуальной собственности, меморандум о взаимопонимании между министерством образования и науки РФ и комиссией по высшему образованию Филиппин о сотрудничестве в сфере высшего образования.

Также подписан меморандум о взаимопонимании между министерством связи и массовых коммуникаций РФ и управлением президента Филиппин по связям с общественностью о сотрудничестве в области массовых коммуникаций.

Корпорация "Росатом" и министерство энергетики Филиппин подписали меморандум о сотрудничестве, а российская компания ООО "Ви Холдинг" и филиппинская компания Global Ferronickel Holding Inc – соглашение о сотрудничестве и партнерство.

Документы подписаны в присутствии Дутерте и Медведева.

Кроме того, в рамках российско-филиппинских переговоров глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова и председатель комиссии по аудиту Филипинн Михаэль Агинальдо подписали соглашение о сотрудничестве.