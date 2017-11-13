Дутерте пообещал, что процесс по делу задержанных россиян будет честным

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал, что процесс по делу россиян, задержанных по обвинению в торговле наркотиками, будет честным и справедливым.

"Сейчас у нас находятся в местах предварительного заключения двое граждан РФ, которым предъявлены обвинения в торговле наркотиками. Хочу сказать следующее, пока еще ведется следствие, оно выяснит, виновны они или нет. Но я лично прослежу за тем, чтобы условия их содержания были надлежащие. И я гарантирую, что процесс будет честным и справедливым", — сказал Дутерте на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.