Стало известно о сроках рассмотрения Радой закона о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Верховная рада рассмотрит во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса ближе к Новому году, заявила в понедельник представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко перед заседанием пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко".

Парламент Украины 6 октября утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". МИД РФ ранее называл подобные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В субботу спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса 16 ноября, если комитет в среду завершит работу над поправками к закону.

"Они (юристы научно-экспертного управления парламента – ред.) говорят, что очень загружены, много реформ идет, много законов, которые необходимо обработать, поэтому уже до конца этой недели при условии, что в среду они найдут консолидированную позицию, он будет рассмотрен. Ближе, наверное, к Новому году он будет рассматриваться (Радой – ред.)", — сказала Луценко в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, все стороны политического процесса заинтересованы, чтобы документ был принят в этом году.

В декабре запланировано проведение двух пленарных недель в парламенте с 5 по 8 и с 19 по 22 декабря. Ранее ожидалось, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении еще в середине октября, однако депутаты не рассматривали документ.

Ранее Луценко заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября. Согласно календарному плану, Рада соберется на следующую пленарную неделю с 14 по 17 ноября.