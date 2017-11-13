Землетрясение повредило ряд памятников на западе Ирана

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Несколько исторических объектов и памятников были повреждены в западных провинциях Ирана в результате разрушительного землетрясения, сообщил глава иранской организации по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгар Мунесан.

"Землетрясение нанесло ущерб пяти историческим объектам в провинции Керманшах и более семи памятникам в провинции Илам", — заявил Мунесан, слова которого приводит агентство Fars.

Однако он отметил, что ущерб культурным объектам оказался небольшим, их можно будет отреставрировать и восстановить.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле. По последним данным, в результате землетрясения на западе Ирана погибли 407 человек, еще порядка 6,7 тысячи человек пострадали.