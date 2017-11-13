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Песков прокомментировал заявление экс-главы ЦРУ о влиянии Путина на Трампа‍

17:4813.11.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-главы ЦРУ Джона Бреннана о влиянии Путина на Трампа. Он назвал заявления бывшего руководителя ЦРУ "неверными".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в перерыве рабочего заседания на саммите АТЭС
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Трамп на проводе: почему американскому президенту нужна дружба с Россией
Экс-глава американской разведки в интервью телеканалу CNN заявил, что Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и опасается того, что тот может сделать, или боится того, что выплывет в результате расследования о "вмешательстве".

В субботу после встречи с российским лидером на саммите АТЭС во Вьетнаме Трамп сказал, что предположения о "российском вмешательстве" оскорбили Путина, а это нехорошо для США. Он также назвал историю с "вмешательством Москвы" искусственным барьером для отношений между странами.

Этим расследованием, а также делом о предполагаемых связях Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, занимаются ФБР и конгресс. Спецпрокурором по расследованию назначили экс-главу Бюро Роберта Мюллера.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Так, глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, отмечал, что никаких фактов, подтверждающих этого, нет.

Президент РФ Владимир Путин и президента США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Не проявили гибкости: Песков объяснил срыв встречи Путина и Трампа
Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы повлияла на их выборы, хотя на деле для Москвы такое вмешательство не имеет смысла.

Спецоперация против России

Как считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, заявление Бреннана — это классический способ ведения спецоперации против России, который включает вбросы дезинформации и мифических обвинений.

По ее мнению, Трамп пытается действовать в логике интересов народной, а не номенклатурной Америки. Он "своими заявлениями разрушает план информационной и санкционной войны олигархическо-военной элиты США".

Яровая отметила, что Бреннан сам запуган, потому что "благодаря Трампу станут известны неудобные для него факты".

Давление на Трампа

Эксперты сошлись во мнении, что цель высказываний бывшего руководителя ЦРУ — это внести свой вклад в кампанию давления на президента США.

Сенатор Джон Маккейн в Конгрессе США. Архивное фото
© AP Photo / Scott Applewhite
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Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов считает, что Трамп находится под сильным давлением со стороны глобалистских неолиберальных элит. По его словам, они хотят дискредитировать его и, возможно, осуществить импичмент.

"В этом плане для поддержания негативного впечатления среди истеблишмента, среди медиасообщества годятся любые обвинения, в том числе и беспочвенные", — отметил эксперт.

В свою очередь, политолог, профессор Академии социального управления Анатолий Петренко назвал слова Джона Бреннана бессмыслицей.

"Видимо, многолетняя работа в ЦРУ повлияла на уровень профессиональной деформации сознания Бреннана", — отметил он.

По его словам, подобные заявления делаются, видимо, уже "от бессилия".

"Какие только клинья не вбиваются в отношения России с Соединенными Штатами, между Путиным и Трампом. Видимо, это еще одна попытка истероидного характера, выходящая за грань понимания нормальной психологии: мол, нашего президента "зомбируют", — сказал Петренко.

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