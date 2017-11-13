Киев попросил Волкера обсудить с Сурковым вопрос о пленных в Донбассе

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Киев попросил специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера поднять на встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым вопрос об обмене пленных в Донбассе, сообщила Ирина Геращенко — первый заместитель главы Верховной рады Украины и представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу.

Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер проведут в понедельник в Белграде переговоры, где обсудят урегулирование ситуации в Донбассе. Переговоры традиционно проходят за закрытыми дверями, а место их проведения не раскрывается. Ожидается, что в сербской столице переговорщики пробудут в течение всего дня. Ранее Киев призвал самопровозглашенные ДНР и ЛНР не затягивать подготовку к обмену пленными. Киев настаивает, чтобы координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе занимал в этом вопросе более активную позицию.

"Сегодня спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер встречается с путинским советником Сурковым. Волкер, по просьбе украинской стороны, будет говорить о заложниках, передаст РФ письма от семей заложников и требование немедленного освобождения", — написала Геращенко в Facebook.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.