В ДНР назвали условие создания второго пропускного пункта на юге Донбасса

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. ДНР готова создать новый пункт пропуска на юге самопровозглашенной республики и провести разминирование дороги Новоазовск-Мариуполь при условии выхода подразделений вооруженных сил Украины из Широкино, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обращала внимание на трудности населения юга Донецкой области, связанные с пересечением линии соприкосновения в Новоазовском районе.

"Мы готовы провести разминирование автодороги Новоазовск-Мариуполь. Мы готовы организовать в районе Широкино второй пункт пропуска. Это значительно разгрузит пересечение границы на южном направлении. Но в Широкино находятся подразделения ВСУ. Их агрессивное поведение и попытки эскалации в этом районе не оставляют шансов на реализацию нашего предложения. Как только украинская сторона выведет оттуда войска согласно договоренностям, мы сможем начать заниматься этими вопросами", — сказал Якубов.