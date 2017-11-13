Одри Азуле приняла присягу на посту гендиректора ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 13 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-министр культуры Франции Одри Азуле, избранная генеральным директором ЮНЕСКО, в понедельник приняла присягу, вступая на высокий пост.

В минувшую пятницу генеральная конференция ЮНЕСКО на голосовании утвердила Азуле на посту гендиректора организации. На этой должности она сменит представительницу Болгарии Ирину Бокову, которая возглавляла ЮНЕСКО с 2009 года.

"Торжественно клянусь лояльно, по совести и преданно выполнять те функции, которые были доверены мне в качестве генерального директора ЮНЕСКО", — сказала Азуле.

Она также пообещала, что в своей работе не будет руководствоваться указаниями каких бы то ни было организаций и государств, а ее решения будут продиктованы соображениями максимальной пользы для организации.

Уходящая гендиректор Ирина Бокова, выступая на пленарном заседании 39-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО после присяги Азуле, поздравила свою преемницу с вступлением в должность.

"В скором времени организация будет в ваших руках. Вы поведете ее согласно своему видению. Я убеждена в том, что, несмотря на все трудности, которые вас ожидают, вы доведете до конца задачи этой организации, которая является мягкой силой", — сказала Бокова.