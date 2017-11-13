МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана возросло до 407, порядка 6,7 тысячи человек пострадали, заявил замглавы службы по кризисным ситуациям Ирана Бехнам Сайеди.
"Согласно последним сведениям, число раненых составляет 6,7 тысячи человек, 407 человек, к сожалению, в результате этого землетрясения погибли", — заявил Сайеди в эфире телеканала IRINN.
По данным телеканала, после мощного землетрясения были зафиксированы 152 афтершока. Как сообщил глава службы по кризисным ситуациям Исмаил Наджар, сильнее всего пострадали населенные пункты районов Саре-Поле-Зохзаб и Касре-Ширин, где было зафиксировано наибольшее число жертв, а также деревни в их окрестностях.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.