МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана возросло до 407, порядка 6,7 тысячи человек пострадали, заявил замглавы службы по кризисным ситуациям Ирана Бехнам Сайеди.

Ранее телекомпания IRIB сообщила о 372 жертвах, более 6 тысячах пострадавших.

"Согласно последним сведениям, число раненых составляет 6,7 тысячи человек, 407 человек, к сожалению, в результате этого землетрясения погибли", — заявил Сайеди в эфире телеканала IRINN.

По данным телеканала, после мощного землетрясения были зафиксированы 152 афтершока. Как сообщил глава службы по кризисным ситуациям Исмаил Наджар, сильнее всего пострадали населенные пункты районов Саре-Поле-Зохзаб и Касре-Ширин, где было зафиксировано наибольшее число жертв, а также деревни в их окрестностях.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.

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