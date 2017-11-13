В Ираке зафиксировали около 100 афтершоков после землетрясения на границе

БАГДАД, 13 ноя — РИА Новости. Специалисты в Ираке зафиксировали не менее 100 афтершоков после землетрясения на границе с Ираном, самый значительный из которых составил 4,6 балла, сообщил РИА Новости руководитель центра сейсмологического мониторинга Ирака Абдель-Карим Абдалла Таки.

"Толчки продолжаются до сих пор, и в сейсмологическом центре было зафиксировано 100 толчков, большинство из которых ощутили жители приграничных районов. Самый сильный достиг 4,6 балла по шкале Рихтера", — сообщил Таки.

По оценке специалиста, афтершоки могут продолжатся еще несколько месяцев.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в минувшее воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 км к северо-востоку от Багдада и в 104 км к западу от иранского города Керманшах.

По последним данным, число жертв землетрясения на западе Ирана достигло 372 человек, более шести тысяч пострадали. В Ираке, по данным Минздрава, погибли семь человек и 535 пострадали. По данным Красного полумесяца Ирака, жертвами в стране стали восемь человек.