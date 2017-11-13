Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве. Архивное фото

Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В рядах украинского нацбатальона "Азов" оказывается все больше наемников из Германии и других стран Европы, сообщает немецкий журнал Spiegel.

По данным издания, украинские радикалы привлекают единомышленников, раздавая флаеры на различных неонацистских мероприятиях, где призывают "спасти Европу от вымирания".

"Цель — операция по вербовке для того, чтобы "завоевать Европу заново". И этим группировка привлекает в том числе немецких неонацистов среди молодежи", — пишет Spiegel.

"Рекламная кампания" украинских радикалов увенчалась успехом, констатирует автор статьи: за последние три года количество членов "Азова" увеличилось в три раза. В 2014 году в него входило, по данным издания, 850 человек, а сейчас — 2500.

В частности, в июле им удалось привлечь людей на фестивале Rechtsrock в немецком городе Темар. В этом мероприятии приняли участие около шести тысяч ультраправых радикалов. Бойцы "Азова" раздавали собравшимся листовки, в которых приглашали "вступить в ряды лучших".

Статью в Spiegel прокомментировал на своей странице в Facebook политолог Владимир Корнилов. Он с иронией напомнил о заявлениях о том, что на Украине нет нацизма.

"Spiegel пишет о неонацистских боевиках Азова. Но правда же, рассказы об украинских нацистах — это всего лишь "выдумка российской пропаганды"? Фашизма же на Украине нет?" — спрашивает он.