БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать сообщения о якобы имевшем место вмешательстве России в события, связанные с референдумом о независимости в испанской Каталонии.

"Мы наблюдали несколько сообщений о попытках России вмешаться во внутренний политический процесс в разных странах, но я не буду комментировать конкретно Каталонию, я предоставлю испанскому правительству право делать комментарии по этому вопросу", — сказал Столтенберг журналистам перед встречей с главами МИД и министрами обороны стран-членов ЕС.

По словам министра обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль, правительство уверено, что "пропаганда" о каталонском кризисе распространялась в интернете с территорий России и Венесуэлы, но неизвестно, кто за ней стоит.

В последние недели ряд испанских СМИ, в частности газета El País, опубликовал серию материалов, в которых некоторые российские средства массовой информации, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, обвиняются в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании". Кроме того, испанские СМИ также заявляют о поддержке сепаратистов некими "русскими хакерами".

Посольство России в Испании осудило утверждения в испанских СМИ о якобы наличии "руки России в Каталонии". Российские власти, в том числе президент страны Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают каталонский кризис исключительно внутренним делом Испании, который должен разрешаться в соответствии с испанской конституцией.