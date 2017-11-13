Автор прически Тимошенко рассказал, зачем ей понадобилась коса

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала носить косу, чтобы избавиться от антирейтинга, вызванного эффектной внешностью. Об этом в интервью телеканалу "112 Украина" заявил политтехнолог Алексей Ситников.

По словам Ситникова, в конце 90-х он с командой провел исследование и установил, что "отрицательная известность" Тимошенко связана с тем, что электорат отказывался считать ее украинкой. Кроме того, женщины воспринимали молодого политика как "соперницу".

"Они не принимали красивую, очень сексуальную, очень энергичную и яркую женщину. На лоб нужно было поставить штамп, что украинка, и нужно было снижать сексуальность", — сказал Ситников.

Для Тимошенко разработали консервативный образ, частью которого стала знаменитая коса. Впрочем, политик не сразу прислушалась к совету экспертов и сменила стиль лишь через несколько лет.