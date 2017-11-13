Трамп на проводе: почему американскому президенту нужна дружба с Россией

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Примирительные высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Москвы тут же вызвали шквал критики со стороны ряда американских политиков. Главу Белого дома упрекнули в излишней доверчивости и даже трусости. Что стоит за внезапной сменой тона Трампа и как это может отразиться на дальнейшей политике США, разбиралось РИА Новости.

"Россия может значительно помочь"

"Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо? Я хочу разрешить (кризисы. — Прим. ред.) в Северной Корее, Сирии, Украине, (решить проблему. — Прим. ред.) терроризма, и Россия может значительно помочь!" — написал Трамп в своем Twitter после короткой встречи с Путиным.

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics — bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 ноября 2017 г.​

Хотя полноформатная встреча президентов США и России не состоялась, Дональд Трамп и Владимир Путин все же пообщались на саммите АТЭС в Ханое "на ногах" и сделали совместное заявление. Лидеры подтвердили общие позиции по разрешению конфликта в Сирии. Речь шла о намерении разгромить террористическую группировку "Исламское государство"*, а также о резолюции Совбеза ООН 2254 —"Суверенитет, независимость, единство, территориальная целостность и светский характер Сирии". В сухом остатке главы государств согласились, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и заверили: окончательное его урегулирование нужно найти в рамках Женевского процесса.

Разговор на тему будущего Дамаска Трамп назвал "хорошим", а кроме того, понадеялся на помощь Кремля и в другом серьезном вопросе — преодолении "опасного кризиса в Северной Корее".

Собственно, тон был задан. И на пресс-конференции Трамп заявил: несмотря на то что против Москвы введены "тяжелые санкции", с ней надо сотрудничать, дружба России и США принесет пользу всему миру. Он также подчеркнул, что предположения о "российском вмешательстве" оскорбили Путина, а это "нехорошо для Соединенных Штатов". Саму историю с "вмешательством Москвы" Трамп охарактеризовал как искусственный барьер для отношений между странами.

Реакция из-за океана не заставила себя ждать. Сенатор-"ястреб" Джон Маккейн обвинил президента в пренебрежении американскими интересами из-за того, что тот доверяет российскому руководителю, а не данным разведки США. "Владимир Путин не заботится об американских интересах. Думать иначе не просто наивно, это ставит нашу национальную безопасность под угрозу", — указал Маккейн.

© AP Photo / Patrick Semansky Сенатор Джон Маккейн © AP Photo / Patrick Semansky Сенатор Джон Маккейн

Еще дальше пошел экс-директор ЦРУ Джон Бреннан. Он предположил, что Трамп может просто бояться Путина. "Путин очень умно играл, польстив Трампу… Еще я думаю, что Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что тот может сделать, или боится того, что выплывет в результате расследования (по делу о "вмешательстве в выборы". — Прим. ред.)", — отметил Бреннан.

"Реальная политика, ничего личного"

В России "потепление" тона Трампа в адрес Путина и России восприняли иначе. Сенатор Алексей Пушков уверен, что американский президент "сохраняет трезвость среди всеобщей истерики".

Трамп верен себе — заявляет о потенциале для "очень, очень, очень хороших отношений с Россией". Сохраняет трезвость среди всеобщей истерики. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 ноября 2017 г.​

"Нет никаких оснований подозревать Дональда Трампа в неискренности — он говорит и пишет то, что думает и чувствует. Другое дело, что руки его связаны и влиять на ситуацию ему очень трудно, а порой невозможно. К примеру, он не может взять и отменить антироссийские санкции, поскольку теперь они утверждены конгрессом и могут быть изменены только на законодательном уровне", — прокомментировал РИА Новости директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, который наблюдал президентскую кампанию, закончившуюся победой Трампа, непосредственно в США.

А заявление Бреннона о том, что "Трамп боится Путина", политолог назвал "просто бредовым".

Встреча Путина и Трампа реально была нужна именно американскому лидеру, убежден в свою очередь президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Потому что демонстрация договороспособности с Москвой для него намного важнее, чем забота о сиюминутных аспектах своего имиджа.

"Когда придет время подводить итоги президентства Трампа, то судить будут не по рейтингу, а по делам. Сегодня есть целый ряд проблем, разрешить которые Вашингтон без участия Москвы просто не может. Сирия, где скоро должен начаться процесс послевоенного восстановления, — одна из наиболее трудных. Там обострилась ситуация с курдами, накалились противоречия между Ираном и Саудовской Аравией. Вот почему Трампу необходимо было в любом формате пообщаться с Путиным и подписать совместное заявление", — полагает Абзалов.

По его словам, Трамп остается верен себе: подходит к политике как к бизнесу и рассматривает политические договоренности как сделки. Очень важно, что президенты сумели сверить часы по теме совместного решения сирийской проблемы. Но, утверждает собеседник, не менее важен и посланный Трампом сигнал: с Россией не только можно, но и нужно договариваться.

*Террористическая организация, запрещенная в России.