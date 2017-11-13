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Трамп на проводе: почему американскому президенту нужна дружба с Россией

16:5513.11.2017
(обновлено: 17:07 13.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в перерыве рабочего заседания на саммите АТЭСПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в перерыве рабочего заседания на саммите АТЭС
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Примирительные высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Москвы тут же вызвали шквал критики со стороны ряда американских политиков. Главу Белого дома упрекнули в излишней доверчивости и даже трусости. Что стоит за внезапной сменой тона Трампа и как это может отразиться на дальнейшей политике США, разбиралось РИА Новости.

"Россия может значительно помочь"

"Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо? Я хочу разрешить (кризисы. — Прим. ред.) в Северной Корее, Сирии, Украине, (решить проблему. — Прим. ред.) терроризма, и Россия может значительно помочь!" — написал Трамп в своем Twitter после короткой встречи с Путиным.

Хотя полноформатная встреча президентов США и России не состоялась, Дональд Трамп и Владимир Путин все же пообщались на саммите АТЭС в Ханое "на ногах" и сделали совместное заявление. Лидеры подтвердили общие позиции по разрешению конфликта в Сирии. Речь шла о намерении разгромить террористическую группировку "Исламское государство"*, а также о резолюции Совбеза ООН 2254 —"Суверенитет, независимость, единство, территориальная целостность и светский характер Сирии". В сухом остатке главы государств согласились, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и заверили: окончательное его урегулирование нужно найти в рамках Женевского процесса.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума АТЭС. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума АТЭС. 11 ноября 2017
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Значительная помощь": Трамп заявил о важности хороших отношений с Россией

Разговор на тему будущего Дамаска Трамп назвал "хорошим", а кроме того, понадеялся на помощь Кремля и в другом серьезном вопросе — преодолении "опасного кризиса в Северной Корее".

Собственно, тон был задан. И на пресс-конференции Трамп заявил: несмотря на то что против Москвы введены "тяжелые санкции", с ней надо сотрудничать, дружба России и США принесет пользу всему миру. Он также подчеркнул, что предположения о "российском вмешательстве" оскорбили Путина, а это "нехорошо для Соединенных Штатов". Саму историю с "вмешательством Москвы" Трамп охарактеризовал как искусственный барьер для отношений между странами.

Реакция из-за океана не заставила себя ждать. Сенатор-"ястреб" Джон Маккейн обвинил президента в пренебрежении американскими интересами из-за того, что тот доверяет российскому руководителю, а не данным разведки США. "Владимир Путин не заботится об американских интересах. Думать иначе не просто наивно, это ставит нашу национальную безопасность под угрозу", — указал Маккейн.

© AP Photo / Patrick SemanskyСенатор Джон Маккейн
© AP Photo / Patrick Semansky
Сенатор Джон Маккейн

Еще дальше пошел экс-директор ЦРУ Джон Бреннан. Он предположил, что Трамп может просто бояться Путина. "Путин очень умно играл, польстив Трампу… Еще я думаю, что Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что тот может сделать, или боится того, что выплывет в результате расследования (по делу о "вмешательстве в выборы". — Прим. ред.)", — отметил Бреннан.

"Реальная политика, ничего личного"

В России "потепление" тона Трампа в адрес Путина и России восприняли иначе. Сенатор Алексей Пушков уверен, что американский президент "сохраняет трезвость среди всеобщей истерики".

"Нет никаких оснований подозревать Дональда Трампа в неискренности — он говорит и пишет то, что думает и чувствует. Другое дело, что руки его связаны и влиять на ситуацию ему очень трудно, а порой невозможно. К примеру, он не может взять и отменить антироссийские санкции, поскольку теперь они утверждены конгрессом и могут быть изменены только на законодательном уровне", — прокомментировал РИА Новости директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, который наблюдал президентскую кампанию, закончившуюся победой Трампа, непосредственно в США.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании лидеров экономик форума АТЭС. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании лидеров экономик форума АТЭС. 11 ноября 2017
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Трамп назвал дружбу США с Россией полезной для всего мира

А заявление Бреннона о том, что "Трамп боится Путина", политолог назвал "просто бредовым".

Встреча Путина и Трампа реально была нужна именно американскому лидеру, убежден в свою очередь президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Потому что демонстрация договороспособности с Москвой для него намного важнее, чем забота о сиюминутных аспектах своего имиджа.

"Когда придет время подводить итоги президентства Трампа, то судить будут не по рейтингу, а по делам. Сегодня есть целый ряд проблем, разрешить которые Вашингтон без участия Москвы просто не может. Сирия, где скоро должен начаться процесс послевоенного восстановления, — одна из наиболее трудных. Там обострилась ситуация с курдами, накалились противоречия между Ираном и Саудовской Аравией. Вот почему Трампу необходимо было в любом формате пообщаться с Путиным и подписать совместное заявление", — полагает Абзалов.

По его словам, Трамп остается верен себе: подходит к политике как к бизнесу и рассматривает политические договоренности как сделки. Очень важно, что президенты сумели сверить часы по теме совместного решения сирийской проблемы. Но, утверждает собеседник, не менее важен и посланный Трампом сигнал: с Россией не только можно, но и нужно договариваться.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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