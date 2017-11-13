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Испанский министр обвинила Россию в "пропаганде о Каталонии"

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (416)
16:0213.11.2017
(обновлено: 16:26 13.11.2017)
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© AFP 2017 / John ThysМинистр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль во время пресс-конференции. Архивное фотоМинистр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль во время пресс-конференции. Архивное фото
© AFP 2017 / John Thys

МАДРИД, 13 ноя – РИА Новости. Испанское правительство уверено, что "пропаганда" о каталонском кризисе распространялась в интернете с территорий России и Венесуэлы, однако не знает, кто за ней стоит, заявила в понедельник министр обороны страны Мария Долорес де Коспедаль.

Сбор людей на акцию протеста против независимости Каталонии. 29 октября 2017
© РИА Новости / Виктория Иванова
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"Мы сегодня в Испании знаем, что многие действия происходили с российской территории. На данном этапе – это находится на стадии анализа — невозможно установить, из каких организаций, невозможно с полной уверенностью сказать, что это российское правительство", — сказала Коспедаль журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о "российской пропаганде в интернете" о Каталонии. Трансляцию вел сайт Еврокомиссии. Она добавила, что часть информации распространялась также с венесуэльской территории.

Коспедаль заявила, что "для решения проблемы" необходимо "говорить об этом во всеуслышание". "Важно, чтобы мы знали, что существуют определенные организации, которые могут быть государственными или частными, которые пытаются вмешаться в национальную политику, которые пытаются нанести ущерб и создать нестабильные ситуации в Европе. Мы обязаны открыто об этом заявить, чтобы об этом знала общественность, и чтобы с этим бороться. Информированность общественности – это первый шаг. И он уже был сделан", — заявила Коспедаль.

Красная тряпка независимости
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Красная тряпка независимости

Более 20 стран-членов Евросоюза в понедельник подписали и передали главе дипломатии ЕС и Совету ЕС письмо о намерении участвовать в совместных оборонных проектах в рамках новой инициативы — постоянного структурированного сотрудничества (PESCO). По словам Коспедаль, проекты PESCO включают в себя также "кибервойны, через все темы кибернетики, политику коммуникаций, не только через соцсети".

Женщина с фотографией Жорди Санчеса и Жорди Куишара во время митинга в Барселоне. 27 октября 2017
© REUTERS / Juan Medina
Правозащитники объявили каталонцев преступниками. Это европейская мораль
В последние недели ряд испанских СМИ, в частности, газета El País, опубликовал серию материалов, в которых некоторые российские средства массовой информации, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, обвиняются в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании". Кроме того, испанские СМИ также заявляют о поддержке сепаратистов некими "русскими хакерами".

Посольство России в Испании ранее в своем заявлении осудило утверждения в испанских СМИ о якобы наличии "руки России в Каталонии". Российские власти, в том числе президент страны Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают каталонский кризис исключительно внутренним делом Испании, который должен разрешаться в соответствии с испанской конституцией.

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