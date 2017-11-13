"Соприкасаемся лоб в лоб": Лукашенко рассказал об активизации НАТО

МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Белоруссия и Россия "лоб в лоб" соприкасаются с активизацией НАТО у своих границ, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. При этом Лукашенко подчеркнул, что не делит Белоруссию и Россию "по границам", сообщает Sputnik Беларусь.
"То, что происходит на границах с Беларусью, — это зеркальное отражение границы с Калининградом. Мы соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией НАТО", — заявил Александр Лукашенко.
"Не скажу, что они нас уж очень любят — и вас, и нас, Россию и Беларусь", — добавил президент Белоруссии.
Алиханов, который впервые приехал в республику в статусе губернатора, в ответ поблагодарил президента за прием и отметил, что в Белоруссии живет братский России народ. Сотрудничество между Минском и Калининградской областью он видит в первую очередь в аграрном секторе, однако есть перспективы и во многих других сферах экономики.
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