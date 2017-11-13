В ДНР провели расследование по фактам обстрелов республики силовиками

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики провели разбирательства по 13 фактам обстрела территории ДНР со стороны украинских силовиков, заявил журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

"На прошедшей неделе были проведены разбирательства по 1З фактам обстрелов населенных пунктов Саханка, Коминтерново (населенные пункты на юге ДНР — ред.), наблюдательной группы "Безыменное" (наблюдательная группа СЦК, расположенная на юге ДНР — ред.), а также по факту гибели мирного жителя в результате подрыва на мине в серой зоне", — сказал он.

Якубов добавил, что на данный момент в производстве находятся еще шесть разбирательств.