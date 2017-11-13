Киевская полиция возбудила уголовное дело из-за обнаружения взрывчатки

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Полиция квалифицировала обнаружение взрывчатки в Киеве по статье "незаконное обращение с оружием и взрывными веществами", сообщил в понедельник начальник полиции украинской столицы Андрей Крищенко.

Накануне правоохранители нашли 6,5 килограммов взрывчатки в машине возле супермаркета в Киеве, двое мужчин задержаны. Все патрульные наряды полиции в городе переведены на усиленный режим дежурства. Крищенко не исключил, что изъятая взрывчатка предназначалась для совершения теракта.

"По факту обнаружения взрывчатки возбуждено уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами" — ред.). Однако в настоящее время процессуальные руководители прокуратуры изучают это уголовное дело с целью возможной дополнительной квалификации события как подготовки к теракту", – приводит слова Крищенко пресс-служба полиции Киева на своем сайте.