Киевская полиция возбудила уголовное дело из-за обнаружения взрывчатки

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Полиция квалифицировала обнаружение взрывчатки в Киеве по статье "незаконное обращение с оружием и взрывными веществами", сообщил в понедельник начальник полиции украинской столицы Андрей Крищенко.
"По факту обнаружения взрывчатки возбуждено уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами" — ред.). Однако в настоящее время процессуальные руководители прокуратуры изучают это уголовное дело с целью возможной дополнительной квалификации события как подготовки к теракту", – приводит слова Крищенко пресс-служба полиции Киева на своем сайте.