Источник: в МВД ДНР поступило анонимное сообщение о бомбе в центре Донецка

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Анонимное сообщение о минировании здания в центре Донецка поступило в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил РИА Новости источник в министерстве внутренних дел.

"Нам поступило сообщение о минировании здания бывшего министерства угля в центре города Донецка. На данный момент это только сообщение, мы проверяем информацию", — сказал собеседник агентства.

В этом здании также размещается фонд госимущества, редакция Донецкого агентства новостей и офис общественного движения "Молодая республика".

Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время территория вокруг здания оцеплена, проводится эвакуация людей. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов ДНР.