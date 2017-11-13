ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Анонимное сообщение о минировании здания в центре Донецка поступило в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил РИА Новости источник в министерстве внутренних дел.
В этом здании также размещается фонд госимущества, редакция Донецкого агентства новостей и офис общественного движения "Молодая республика".
Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время территория вокруг здания оцеплена, проводится эвакуация людей. На месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов ДНР.