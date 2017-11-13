ВСУ выпустили по ДНР почти 1,5 тысячи снарядов за неделю, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 1,5 тысячи мин и снарядов за минувшую неделю, заявил журналистам в понедельник руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Всего в период с 6 по 13 ноября по территории республики с украинской стороны были выпущены 1,49 тысячи мин и снарядов, что составило около 18 тонн боеприпасов… За минувшую неделю ВСУ более 242 раза нарушили режим прекращения огня", — сказал он.

Якубов добавил, что горячими точками на территории ДНР остаются "треугольник" Авдеевка-Ясиноватая-аэропорт Донецка, а также Докучаевск и юг республики.