Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран на саммите АСЕАН

МАНИЛА, 13 ноя – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не стал следовать традиции и скрещивать руки во время церемонии фотографирования лидеров стран на саммите АСЕАН на Филиппинах, как и в 2010 году.

В этом году саммит проходит в Маниле на Филиппинах. В мероприятиях саммита, в частности, принимают участие президент США Дональд Трамп, премьер госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

В понедельник прошла традиционная церемония фотографирования президентов и премьеров стран-участниц. Их пригласили на сцену, где они выстроились в одну линию. После этого было объявлено, что им необходимо скрестить руки, а затем, не меняя положения, пожать руку соседа.

Но произошла заминка. Президент США не сразу понял, что пожать руку рядом стоящему коллеге нужно, когда руки скрещены. Рядом с ним стоял президент Филиппин Родриго Дутерте и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. Однако за доли секунды Трамп исправил положение рук, посмеявшись над ситуацией.

По другую руку премьера Вьетнама, по центру стоял российский премьер Медведев, который не стал скрещивать руки во время фотографирования. В 2010 году Медведев на фотографии также стоял посередине и не менял положение рук.