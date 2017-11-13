Число жертв землетрясения в Иране превысило 370 человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Число жертв землетрясения на западе Ирана возросло до 372 человек, более шести тысяч пострадали, сообщила иранская государственная телекомпания IRIB со ссылкой на скорую помощь страны.

Ранее глава службы управления по кризисным ситуациям Исмаил Наджар сообщил о 341 погибшем и более чем 5,9 тысячи пострадавших.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

Подземные толчки также ощущались в Кувейте, ОАЭ и Израиле.