В селах на юге ДНР восстановили электроснабжение после обстрела

ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Электроснабжение сел на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, обесточенных в результате обстрела, восстановлено, сообщили в понедельник в Минугля и энергетики ДНР.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков поселка Октябрь, из-за попадания снаряда в подстанцию населенный пункт был полностью обесточен. В оперативном командовании ДНР уточнили, что без электроэнергии остались три населенных пункта на юге республики.

"Энергетики республики завершили аварийно-восстановительные работы высоковольтной линии "Красноармейская-Октябрь" и подали напряжение жителям сел Октябрь, Куликово и Красноармейское Новоазовского района, обесточенных накануне в результате артиллерийских ударов со стороны вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве отметили, что за последние несколько дней это уже второй случай, когда села на юге ДНР из-за обстрела остаются без электроснабжения.