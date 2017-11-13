Киев отверг обвинения в использовании беспилотников в Донбассе

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Украинская армия не применяет беспилотные летательные аппараты в Донбассе, поэтому информация о сбитом под Донецком беспилотнике не соответствует действительности, заявил РИА Новости в понедельник спикер штаба спецопераций вооруженных сил Украины Василий Лабай.

Ранее в воскресение заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам о том, что под Донецком сбит беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Как сказал Лабай, "я не подтверждаю эту информацию". По его словам, украинская армия открывает огонь в ответ только в случае прямой угрозы военнослужащим и только из противопехотного оружия.

"Для такого вооружения беспилотные летальные аппараты не нужны, это чистой воды фейк", — сказал Лабай.