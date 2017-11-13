Габриэль: ФРГ, Франция, Британия и ЕС требуют сохранить сделку с Ираном

БЕРЛИН, 13 ноя — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. По итогам встречи в Брюсселе министров иностранных дел ФРГ, Франции, Великобритании и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини стороны выразили намерение сохранять ядерное соглашение по Ирану в любом случае, заявил журналистам глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Мы едины в том, что мы в любом случае хотим сохранить соглашение по ядерной программе Ирана, иначе мы рискуем, что государство создаст ядерное оружие", — сказал Габриэль по итогам встречи. Выступление министра транслировал в прямом эфире сайт Еврокомиссии.

На прошлой неделе Могерини по итогам консультаций в Вашингтоне заявила, что Евросоюз настаивает на полном выполнении ядерной сделки с Ираном, в том числе со стороны США.

В середине октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, то она будет "отменена".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.