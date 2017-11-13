Почти шесть тысяч человек пострадали в результате землетрясения в Иране

Мужчина в поврежденном здании после землетрясения в Керманшахе, Иран. 13 ноября 2017

Мужчина в поврежденном здании после землетрясения в Керманшахе, Иран. 13 ноября 2017

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Почти шесть тысяч человек пострадали в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана, где погибли более 340 человек, сообщил глава службы управления по кризисным ситуациям Исмаил Наджар.

Ранее источник в Красном полумесяце Ирана сообщил РИА Новости, что в результате землетрясения погибли 350 человек, около 4 тысяч ранены.

"На данный момент сообщалось о 341 погибшем и более чем 5953 раненых. Число человеческих жертв, принимая во внимание обширность землетрясения и степень разрушений, вероятно, увеличится", — заявил Наджар, чье сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.