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Генпрокуратура Украины вызвала Януковича, Азарова и Арбузова на допросы

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (207)
14:4513.11.2017
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© Фото : Аккаунт ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фотоЗдание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
© Фото : Аккаунт ГПУ в Facebook

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура Украины вызывает на допросы на 17 ноября бывшего президента страны Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, а также бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова, сообщается на сайте ведомства.

Бывший президент Украины Виктор Янукович и адвокат Виталий Сердюк во время допроса в режиме видеосвязи в Ростовском областном суде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Согласно повесткам, опубликованным на сайте генпрокуратуры, Януковича вызывают на допрос на 16.00 (17.00 мск) в следственное управление особо важных дел департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины "для проведения процессуальных действий" по уголовному делу.

По данным прокуратуры, в этом деле речь идет о статьях "создание преступной организации", "присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением", "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", "фиктивное предпринимательство".

Также на 17 ноября на 15.00 (16.00 мск) на допрос вызывают Азарова, речь идет о том же уголовном деле и о тех же статьях, что и в отношении Януковича.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Кроме того, Генпрокуратура вызывает по тому же делу Арбузова — бывшего первого вице-премьера, который также ранее возглавлял Нацбанк, а также экс-министра экологии Эдуарда Ставицкого и бывшего министра угольной промышленности Сергея Тулуба. Также 17 ноября в ведомстве ждут на допрос бывшего главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.

В частности, генпрокуратура Украины расследует уголовное дело создании преступной группы бывшей украинской властью. По данным прокуратуры, "участниками преступной организации Януковича в течение января 2010 года — февраля 2014 года совершались преступления по незаконному завладению денежными средствами в различных отраслях экономики".

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