"Оттягивается от души": новый танец Надежды Савченко попал на видео

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В сети появилось новое видео с танцующим народным депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко.

Ролик опубликовала в Facebook пользователь Люба Литвишко. По ее словам, видео снято в городе Ирпень в Киевской области. Судя по всему, действия происходит в одном из местных клубов во время выступления рок-группы.

Пользователи Facebook восприняли видео неоднозначно. Одни посчитали танцы Савченко позорными, другие порадовались тому, что человек "оттягивается от души".

В октябре в соцсетях появилось видео танцев Савченко под песню Верки Сердючки "Дольче Габбана" на вечеринке в честь пятидесятилетия телеведущего Дмитрия Гордона в гостинице "Премьер Палац".