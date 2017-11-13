"Оттягивается от души": новый танец Надежды Савченко попал на видео

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В сети появилось новое видео с танцующим народным депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко.
Ролик опубликовала в Facebook пользователь Люба Литвишко. По ее словам, видео снято в городе Ирпень в Киевской области. Судя по всему, действия происходит в одном из местных клубов во время выступления рок-группы.
В октябре в соцсетях появилось видео танцев Савченко под песню Верки Сердючки "Дольче Габбана" на вечеринке в честь пятидесятилетия телеведущего Дмитрия Гордона в гостинице "Премьер Палац".