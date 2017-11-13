Депутат Рады рассказал о подготовке законопроекта о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Законопроект о реинтеграции Донбасса готов к вынесению на рассмотрение Верховной рады Украины во втором чтении на 75%, сообщил депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.

В субботу глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса в ближайший четверг, 16 ноября, если комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в среду завершит работу над поправками к документу. Винник ранее заявил, что намерен предложить комитету внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую кабмин разорвать дипотношения с Россией.

"Я могу озвучить исключительно свое ощущение. Я считаю что процентов на 75 мы согласовали все пункты и сейчас, надеюсь, пойдем дальше в этом вопросе", — сказал Винник в комментарии телеканалу "112 Украина".

Он сообщил, что в данный момент среди парламентских фракций идет работа, чтобы набрать необходимое количество голосов для принятия законопроекта. Депутат считает, что уже "есть видение, каким образом можно выйти на результативное голосование". По словам политика, это может быть сделано консенсусом представителей фракций "Блока Петра Порошенко, "Народного фронта", "Самопомощи", "Батькивщины" и "Радикальной партии".

Также Винник заявил, что он по-прежнему придерживается мнения, что в заключительных положениях законопроекта стоит прописать обязательство кабмина Украины инициировать разрыв дипломатических отношений с РФ.

Шестого октября 2017 года парламент Украины утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". МИД РФ ранее называл подобные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября. Согласно календарному плану, Рада соберется на следующую пленарную неделю с 14 по 17 ноября.