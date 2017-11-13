Депутат Рады рассказал о подготовке законопроекта о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Законопроект о реинтеграции Донбасса готов к вынесению на рассмотрение Верховной рады Украины во втором чтении на 75%, сообщил депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.
"Я могу озвучить исключительно свое ощущение. Я считаю что процентов на 75 мы согласовали все пункты и сейчас, надеюсь, пойдем дальше в этом вопросе", — сказал Винник в комментарии телеканалу "112 Украина".
Он сообщил, что в данный момент среди парламентских фракций идет работа, чтобы набрать необходимое количество голосов для принятия законопроекта. Депутат считает, что уже "есть видение, каким образом можно выйти на результативное голосование". По словам политика, это может быть сделано консенсусом представителей фракций "Блока Петра Порошенко, "Народного фронта", "Самопомощи", "Батькивщины" и "Радикальной партии".
Также Винник заявил, что он по-прежнему придерживается мнения, что в заключительных положениях законопроекта стоит прописать обязательство кабмина Украины инициировать разрыв дипломатических отношений с РФ.
Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября. Согласно календарному плану, Рада соберется на следующую пленарную неделю с 14 по 17 ноября.