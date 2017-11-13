В Австрии чеченец устроил стрельбу из свадебного кортежа

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Жених из Чечни стрелял из движущегося автомобиля на собственной свадьбе в Австрии, пишет местная газета Heute.

Инцидент произошел посреди автострады на пути из Вены в сторону Корнойбурга. Во время движения свадебного кортежа 22-летний новобрачный опустил стекло и сделал несколько выстрелов из газового пистолета в воздух.

Очевидцы происходящего сразу вызвали полицию. Правоохранители остановили кортеж и изъяли у жениха пистолет. Он отделался временным запретом на ношение оружия.