Порошенко готов внести законопроект о создании антикоррупционного суда

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внесет законопроект, предусматривающий создание антикоррупционного суда, если на базе профильного комитета Верховной рады не будет создана рабочая группа по наработке нового документа с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, заявила в понедельник представитель президента в парламенте Ирина Луценко.
"Если не будет создана рабочая группа (в Раде – ред.), президент внесет закон об антикоррупционном суде", — заявила Луценко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций.
Изначально соорганизаторами акции у Рады выступали целый ряд политических сил разной направленности, в том числе партия "Движение новых сил" экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. После первой недели митингов большинство политических сил заявили о выходе из протеста. Активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили, сам политик заявил, что поселился в палаточном городке, который активисты разбили у здания парламента. Он также сообщил, что начиная с 13 ноября палаточный городок у здания Верховной рады в Киеве будет расширен, он станет "тренировочным лагерем", где люди будут обучаться "методам мирной демократической борьбы".