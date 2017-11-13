Порошенко готов внести законопроект о создании антикоррупционного суда

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внесет законопроект, предусматривающий создание антикоррупционного суда, если на базе профильного комитета Верховной рады не будет создана рабочая группа по наработке нового документа с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, заявила в понедельник представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Ранее Венецианская комиссия признала неприемлемыми законопроекты об антикоррупционном суде, которые были внесены на рассмотрение Рады. Президент предлагал отозвать законопроект "Об антикоррупционных судах", а также поручить председателю профильного комитета Рады создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

"Если не будет создана рабочая группа (в Раде – ред.), президент внесет закон об антикоррупционном суде", — заявила Луценко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций.

Она отвергла обвинения оппозиции в том, что принятие соответствующего законопроекта затягивается, подчеркнув, что работа над документом идет. "Давайте мы завершим свою работу, отзовем депутатский законопроект и таким образом разблокируем внесение президентом Украины закона об антикоррупционном суде", — сказала Луценко.

Изначально соорганизаторами акции у Рады выступали целый ряд политических сил разной направленности, в том числе партия "Движение новых сил" экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. После первой недели митингов большинство политических сил заявили о выходе из протеста. Активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили, сам политик заявил, что поселился в палаточном городке, который активисты разбили у здания парламента. Он также сообщил, что начиная с 13 ноября палаточный городок у здания Верховной рады в Киеве будет расширен, он станет "тренировочным лагерем", где люди будут обучаться "методам мирной демократической борьбы".