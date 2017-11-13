У Харири, заявившего об отставке, есть интересы в Эр-Рияде, сообщил эксперт

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Ливана Саад Харири, недавно сделавший заявление о своей отставке из Эр-Рияда, имеет бизнес-интересы в Саудовской Аравии, рассказал бывший посол РФ в Ливане Олег Пересыпкин.

В начале ноября Харири, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

"Надо исходить из того, что он является еще и саудовским подданным, потому что его отец 18 лет работал в Саудовской Аравии, естественно там вырос его сын и, более того, поскольку он бизнесмен, у него очень много бизнес-интересов, связанных с Саудовской Аравией", — сказал Пересыпкин в ходе организованного в МИА "Россия сегодня" круглого стола, посвященного ситуации в Ливане и на Ближнем Востоке.

По словам экс-посла, своим заявлением об отставке Харири поддержал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, который недавно вновь жестко высказался в отношении Ирана.

Президент Ливана Мишель Аун в субботу потребовал от Саудовской Аравии объяснить, что до сих пор мешает премьеру вернуться в Ливан и обосновать свою отставку. Позже Харири заявил, что вернется на родину в ближайшие два-три дня, после чего официально подаст в отставку в соответствии с конституцией страны.

При этом Аун подчеркнул, что все заявления Харири за пределами Ливана будут восприняты как сделанные под давлением. Он отметил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения причин отставки. В свою очередь, лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла сказал, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными.