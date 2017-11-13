В Раде призвали сторонников Саакашвили разблокировать дорогу у парламента

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко призвала участников бессрочной акции протеста у здания парламента разблокировать дорогу возле здания парламента.

Разбитый протестующими палаточный городок расположен на территории Мариинского парка напротив Рады и на проезжей части улицы Грушевского, которая ведет к парламенту. Из-за этого проезд к зданию парламента частично ограничен.

"Мы уважаем право на мирный протест, но мы обращаемся с просьбой, чтобы была освобождена проезжая часть, никто никаких силовых мер не будет предпринимать в отношении мирных протестующих. Но давайте уважать и право парламента на нормальную работу и право киевлян на нормальную жизнь, это будет честно", — сказала Геращенко в понедельник на согласительном совете лидеров парламентских фракций.

Первоначально в акции у Рады, которая началась 17 октября, кроме партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" участвовал целый ряд политических сил разной направленности. Однако после первой недели митингов большинство из них заявили о выходе из акции протеста. Продолжает акцию только партия Саакашвили.