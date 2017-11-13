Фракция "Народного фронта" требует принять закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Депутатская фракция "Народный фронт" в Верховной раде Украины настаивает на принятии парламентом в целом закона о реинтеграции Донбасса и ряда других законопроектов, направленных против РФ, заявил глава фракции Максим Бурбак.
"Фракция "Народного фронта" в который раз отмечает, что парламент должен принять в целом закон о восстановлении территориальной целостности Украины, в котором, среди прочего, Россия будет, наконец, признана агрессором", — сказал Бурбак в понедельник на согласительном совете лидеров парламентских фракций.
Ранее ожидалось, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении еще в середине октября, однако депутаты не рассматривали документ.
Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября. Согласно календарному плану, Рада соберется на следующую пленарную неделю с 14 по 17 ноября.