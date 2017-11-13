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В мире

Фракция "Народного фронта" требует принять закон о реинтеграции Донбасса

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (202)
13:3013.11.2017
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© РИА Новости / Дэн ЛевиПерейти в фотобанкЖитель ДНР с флагом. архивное фотоЖитель ДНР с флагом. архивное фото
© РИА Новости / Дэн Леви
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КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Депутатская фракция "Народный фронт" в Верховной раде Украины настаивает на принятии парламентом в целом закона о реинтеграции Донбасса и ряда других законопроектов, направленных против РФ, заявил глава фракции Максим Бурбак.

Флаг ДНР. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Раде рассказали, когда могут принять законопроект о реинтеграции Донбасса
Шестого октября 2017 года парламент Украины утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". МИД РФ ранее называл подобные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В субботу глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса в ближайший четверг, 16 ноября, если комитет в среду завершит работу над поправками к закону.

"Фракция "Народного фронта" в который раз отмечает, что парламент должен принять в целом закон о восстановлении территориальной целостности Украины, в котором, среди прочего, Россия будет, наконец, признана агрессором", — сказал Бурбак в понедельник на согласительном совете лидеров парламентских фракций.

Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Медведчук раскритиковал план Порошенко по реинтеграции Донбасса
Также он заявил, что фракция "Народный фронт" настаивает на приоритетном рассмотрении парламентом ряда ее инициатив, касающихся РФ и национальной обороны. В частности, фракция настаивает на введении визового режима с РФ, расширении персональных и секторальных санкций против РФ, увеличении финансирования сектора обороны, завершение инженерного оборудования государственной границы.

Ранее ожидалось, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении еще в середине октября, однако депутаты не рассматривали документ.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября. Согласно календарному плану, Рада соберется на следующую пленарную неделю с 14 по 17 ноября.

Возвращение реинтегратора
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Возвращение реинтегратора
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