Фракция "Народного фронта" требует принять закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Депутатская фракция "Народный фронт" в Верховной раде Украины настаивает на принятии парламентом в целом закона о реинтеграции Донбасса и ряда других законопроектов, направленных против РФ, заявил глава фракции Максим Бурбак.

Шестого октября 2017 года парламент Украины утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". МИД РФ ранее называл подобные утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В субботу глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса в ближайший четверг, 16 ноября, если комитет в среду завершит работу над поправками к закону.

"Фракция "Народного фронта" в который раз отмечает, что парламент должен принять в целом закон о восстановлении территориальной целостности Украины, в котором, среди прочего, Россия будет, наконец, признана агрессором", — сказал Бурбак в понедельник на согласительном совете лидеров парламентских фракций.

Также он заявил, что фракция "Народный фронт" настаивает на приоритетном рассмотрении парламентом ряда ее инициатив, касающихся РФ и национальной обороны. В частности, фракция настаивает на введении визового режима с РФ, расширении персональных и секторальных санкций против РФ, увеличении финансирования сектора обороны, завершение инженерного оборудования государственной границы.

Ранее ожидалось, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении еще в середине октября, однако депутаты не рассматривали документ.

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября. Согласно календарному плану, Рада соберется на следующую пленарную неделю с 14 по 17 ноября.